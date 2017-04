Barcelona obligado a salir de otro hoyo en la Champions

No cabe duda que la Juve tiene las probabilidades a su favor en la serie que se definirá el 19 de abril. Pero todos recuerdan la paliza de 6-1 que el Barsa le propinó a París Saint-Germain en el Camp Nou en los octavos de final, después de perder 4-0 en la ida en la capital francesa.

"La sensación no es tan mala como en París", resumió el mediocampista del Barsa, Andrés Iniesta, aunque admitió que el club "vuelve a tener una eliminatoria cuesta arriba".

"Tenemos que volver a dar motivos a la afición para que vuelva a creer y no hay duda de que lo volveremos a intentar", agregó. "Si se hacen las cosas como se deben hacer, volveremos a estar en la eliminatoria, pero si no lo hacemos, será imposible".

Todo le salió mal al Barsa en Turín. Paulo Dybala abrió el marcador al principio del encuentro, y después el portero Gianluigi Buffon realizó una gran atajada para evitar el gol del empate de Iniesta. Poco después, Dybala metió su segundo tanto de la noche.

"La primera parte ha sido nefasta, como si fuera la tercera parte del PSG-Barsa", concedió el timonel azulgrana Luis Enrique. "En la segunda mitad hemos sido incluso superiores y hemos podido circular más el balón, pero hemos encajado el tercer gol".

La tarea del Barsa ante la Juve será mucho más complicada que frente a PSG, tomando en cuenta que el campeón de Italia tiene una defensa mucho más confiable encabezada por Leonardo Bonucci, Andrea Barzagli y Giorgio Chiellini, autor del tercer tanto. Y Dybala y su compatriota argentino Gonzalo Higuaín estarán al acecho para aprovechar cualquier espacio que abra la zaga catalana.

"Cierto que la segunda parte ha sido mejor, pero la primera parte no me la quito de la cabeza", insistió el entrenador. "Es una pena. He visto a mis jugadores con la intención de competir e ir a por la Champions, pero ha sido la tercera parte del partido de París y que eso nos suceda de nuevo, deja mucho que desear".