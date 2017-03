Bárbara Bermudo regresa ante las cámaras con un poderoso mensaje, ¿nueva carrera?

La expresentadora de Primer impacto (Univisión) Bárbara Bermudo reapareció este miércoles ante las cámaras y no para estar al frente de otro programa de televisión, sino con un mensaje inspirador para las mujeres que pertenece a la campaña #YOSOYMAS.

“Que por ser mujer no tendrás capacidad de mejorar… Tú no eres una mujer común, tú has sido creada por Dios para hacer cosas extraordinarias”, dice Bermudo en un video bellamente producido, que fue divulgado precisamente el Día Internacional de la Mujer. “Quién dijo que no podías hacer un cambio más. Hoy quiero decirte que tú sí puedes”.''

En la grabación, la conductora cuenta un poco a cerca de su historia de vida y cómo sus padres fueron los que la han impulsado para vencer las dificultades. “Mis padres me enseñaron que habrían obstáculos, pero de la mano de Dios todo sería posible”.

Este video podría ser el inicio de una nueva faceta en la estelar carrera de Bermudo, pues se revela como toda una motivadora profesional.

Después de que Univisión no le renovara el contrato, la puertorriqueña de 41 años ha estado alejada del ojo público, aparentemente sopesando cuál será su próximo paso.

Su esposo Mario Andrés Moreno, quien junto a sus hijas ha sido su mayor pilar en estos tiempos difíciles, ya dijo en su momento que la periodista regresaría con grandes proyectos.

¿Será este uno de ellos?