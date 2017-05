Bale recuperado, pero, ¿jugará en la final de Champions?

Bale intenta recuperar su condición física después de estar inactivo unos tres meses esta temporada por una cirugía de tobillo. Cuando regresó a la cancha, volvió a lastimarse a fines de abril en el clásico ante el Barcelona y se ausentó del tramo final de la temporada en la que el Madrid conquistó su primer título de la liga española en cinco años, y de las semifinales de la Champions ante Atlético de Madrid en las que el club merengue se clasificó a su tercera final en cuatro años.

El galés dijo primero a Real Madrid TV que se siente “muy bien” y que está “totalmente recuperado” para la final. Poco después, en una reunión con periodistas, declaró que se siente “bien” y “sin problemas”. Sin embargo, luego habló con otros periodistas y dejó la impresión de que su situación es un poco más complicada.

“No estoy al 100 por ciento, pero estoy trabajando para estar disponible en alguna capacidad para la final”, señaló Bale. “Estoy trabajando duro para tener buenas sensaciones y que mi tobillo esté listo”.

Bale indicó que está consciente de que el técnico Zinedine Zidane podría dejarlo en la banca, tomando en cuenta su historial de lesiones.

Francisco “Isco” Alarcón ha tenido un gran rendimiento al reemplazar a Bale en la alineación titular.

“Gareth no me tiene que decir nada. Está listo, con nosotros, y con una ilusión tremenda”, expresó Zidane. “La decisión es difícil porque estamos todos y voy a tener que elegir entre toda la plantilla. Es normal que haya debate porque son dos jugadores muy buenos e importantes. Lo que diga la prensa no me va a condicionar. Sabemos lo que vamos a hacer y lo importante es estar todos preparados y centrados”.

Bale, de 27 años, admitió que ha sido “una temporada difícil” para él.

“Tuve la cirugía, que me ocasionó todos los problemas, lo que fue bastante desafortunado. Pero llevo seis, siete semanas sin jugar. Entiendo si me dejan en la banca. Si tengo que salir de la banca y ayudar de esa manera, entonces eso es lo que haré y así ayudaré al equipo. Lo más importante es lo que sea mejor para el equipo”.