Bahréin ordena el cierre de un periódico independiente

La Autoridad de Asuntos de la Información primero emitió la orden verbalmente el domingo y posteriormente a través de un comunicado trasmitido por la agencia estatal Bahrain News Agency, informó Mansoor al-Jamri, director del diario. El comunicado dice que fue por una “historia que afecta las relaciones del reino de Bahréin con otros países”.

Al-Jamri identificó esa historia como una columna en la página 19 de su edición dominical enfocada en las protestas en El Hoceima, en el norte de Marruecos, y que comenzaron en octubre cuando murió un vendedor de pescado aplastado por un compactador de basura mientras trataba de rescatar mercancía que las autoridades habían confiscado.

El directivo dijo a The Associated Press que la orden fue una “total sorpresa” y que “básicamente no tuvimos un debido proceso”.

Al-Wasat era visto por muchos como el único diario independiente en esta isla vecina a Arabia Saudí.