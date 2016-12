Bahrein investiga a activista por artículo de diario francés

El encarcelamiento de Nabeel Rajab se registra en medio de fuertes medidas contra la disconformidad con los gobernantes suníes de Bahrein, una isla predominantemente chií plagada por los disturbios desde las protestas de la llamada Primavera Árabe de 2011.

En la polémica se encuentra una carta que fue publicada en la edición del martes del Le Monde a nombre de Rajab. En ella, el autor pide a Francia y Alemania a "estar listos para enfrentar las monarquías del Golfo Pérsico" mientras ellos "afirman ser aliados en la batalla contra el extremismo al mismo tiempo que avivan la crisis".

"Escribo desde una prisión en Bahrein desde la que espero ser enjuiciado por criticar los bombardeos a Yemen de Arabia Saudí y por revelar los actos de tortura cometidos en las prisiones de mi país. Por eso corro el riesgo de pasar 15 años en prisión", se detalló en la carta. "Mi juicio no es excepcional, es algo ordinario. Miles de bahreiníes se encuentran en prisión por expresar sus críticas y protestar contra el gobierno".

La mañana del jueves, el Ministerio del Interior de Bahrein emitió un comunicado en que anunció una investigación a Rajab respecto a la carta, que aseguran contiene "rumores falsos y noticias tendenciosas que describen un abuso del Reino de Bahrein" y otros países del Golfo Pérsico.

El Ministerio agregó que Rajab negó haber escrito al periódico, una afirmación puesta en duda por grupos de defensa de los derechos que respaldan al activista.

"Las cartas recientes de Nabeel Rajab nos hacen recordar la 'Carta desde una cárcel de Birmingham' de Martin Luther King Jr.", declaró Husain Abdulla, director ejecutivo de Estadounidenses a Favor de la Democracia y los Derechos Humanos en Bahrein, en referencia al mensaje del icono de los derechos civiles estadounidenses en una protesta no violenta. "Al igual que King, Nabeel es un verdadero defensor de los derechos humanos".

El abogado de Rajab y el gobierno de Bahrein no respondieron de momento a peticiones de comentarios.

Bahrein previamente había asegurado que "ningún individuo en Bahrein será, ni puede ser, enjuiciado por sus posturas políticas debido a las protecciones a la libertad de expresión explícitamente señaladas en la Constitución".

Sin embargo, varios activistas sostienen que Rajab de antemano enfrenta otro cargo por la publicación de una carta en The New York Times en septiembre. Un político secular también enfrentó cargos por hablar con The Associated Press en noviembre durante una visita del príncipe Carlos y su esposa Camilla.

___

Jon Gambrell está en Twitter como www.twitter.com/jongambrellap