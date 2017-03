Azulejos: Sánchez sin rencor por recibir salario mínimo

Sánchez tuvo marca de 15-2 con 3.00 de efectividad el año pasado, su primera temporada completa como pitcher abridor.

Toronto le ofreció un aumento modesto en base a la fórmula del equipo, pero fue rechazado por Sánchez y su agente, Scott Boras.

"Es algo en lo cual no nos pusimos de acuerdo", dijo Sánchez el jueves. "Me indicaron que tienen un plan. Yo solo me preocupo por mejorar y ayudar a este equipo. Ese ha sido mi actitud siempre y creo que no cambiará".

El manager de los Azulejos John Gibbons consideró que Sánchez "apenas está raspando la superficie" en cuanto a su calidad como pitcher.

"Su techo, ¿quién puede estimar cuán alto es?", dijo Gibbons. "Es alguien que seguirá creciendo".