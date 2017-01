Autor de tiroteo en escuela había dicho que llevaría un arma

El vocero de seguridad del estado norteño de Nuevo León, Aldo Fasci, dijo que los compañeros del menor de edad no le creyeron y que aparentemente no lo denunciaron.

"El sí comunico a algunos de los muchachos que iba a llevar un arma... no le creyeron", dijo Fasci.

"No les dijo que iba a disparar", agregó el vocero. Precisó que no se prevén medidas contra sus compañeros de clase por no haberlo reportado.

Fasci dijo que el chico y su padre eran grandes aficionados a la caza y por eso el agresor parecía manejar la pistola con destreza.

"El niño también era aficionado de la cacería y por eso su destreza en el manejo de armas", agregó.

El tiroteo, el primero de su tipo en México, estremeció al país. El presidente Enrique Peña Nieto dijo en un mensaje televisado que "son hechos que resultan incomprensibles y nos hacen reflexionar".

Fasci dijo que el agresor murió y que su familia resolvió donar sus órganos.

Las tres víctimas con heridas en la cabeza se encontraban en estado extremadamente grave. Una cuarta víctima, herida en un brazo, fue dada de alta del hospital.