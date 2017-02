Autobús que llevaba banda de EEUU choca en Polonia

Aneta Wlazlowska, portavoz de la policía en Radomsko, dijo que los integrantes de la banda The Dillinger Escape Plan no resultaron heridos de gravedad pero fueron llevados al hospital para ser examinados. Una mujer embarazada que viajaba con la banda no resultó herida.

Wlazlowska dijo a la televisora TVN24 que el que resultó más herido fue el chofer del camión.

El autobús estaba detenido entre el camino y la franja aledaña para emergencias.

El concierto que la banda de Morris Plaine, Nueva Jersey, iba a dar en Cracovia ha sido cancelado, dijo TVN24. El siguiente concierto de la banda es el martes en Leipzig, Alemania.