Aumenta frenesí al acercarse veredicto en caso de Bill Cosby

No se consigue un cuarto de hotel vacante en kilómetros (millas). Los defensores de la víctima se multiplican a las puertas del juzgado, y los simpatizantes de Cosby suenan con más fuerza.

Cosby llegó el miércoles por la mañana para el tercer día de deliberaciones en su juicio de abuso sexual, y entró al juzgado en un suburbio de Filadelfia tomado del brazo de su vocero. El jurado, que estuvo 16 horas deliberando en los últimos dos días, pasó directo a un salón para reanudar sus conversaciones.

El vocero de Cosby Andrew Wyatt, quien ha guiado al comediante afectado de la vista por estos días, atrae montones de cámaras con sus actualizaciones sobre el estado de ánimo de Cosby — "muy confiado" es una frase común — y sus afirmaciones de que éste no está recibiendo un trato justo.

Cosby, de 79 años, está acusado de drogar y abusar sexualmente de una mujer en su casa en un suburbio de Filadelfia en 2004. De ser hallado culpable, Cosby podría pasar el resto de su vida en prisión.

Andrea Constand dice que el comediante, una vez apodado “El padre de América”, le dio pastillas que la dejaron paralizada e incapaz de defenderse cuando él le toqueteó los pechos y genitales. Los abogados de Cosby dicen que estaban en una relación romántica y que lo ocurrido fue consensual.

The Associated Press no identifica a personas que dicen ser víctimas de abuso sexual a menos que éstas lo autoricen, como Constand lo ha hecho.