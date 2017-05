Atrevidas promesas de Trump en salud y presupuesto

KEVIN McCARTHY, líder de la mayoría en la Cámara de Representantes: “Vamos a liberar, a construir una economía, a permitir que las personas tengan mayores opciones en sus cuidados de salud y a proteger a los que tengan enfermedades preexistentes”, dijo durante los festejos del jueves en el Rosedal de la Casa Blanca por la aprobación de la medida.

STEVE SCALISE, jefe de la disciplina de la mayoría en la Cámara de Representantes: “Existen tantas cosas, múltiples capas en nuestra propuesta que aprobamos hoy que no solo protegen a las personas con enfermedades preexistentes, sino que realmente asignan fondos destinados a reducir las primas para las familias con dolencias preexistentes”.

TRUMP sobre el tema de las personas que ya están enfermas a la hora de contratar cobertura: “Lo cubrimos de manera hermosa... Y yo lo ordeno. Dice (en la ley): ‘Tiene que ser’”, durante una entrevista con CBS el 30 de abril.

LOS HECHOS: La historia de las personas de alto riesgo para las aseguradoras y la opinión generalizada de los expertos ponen en duda tanto optimismo.

En ciertas circunstancias, las personas con enfermedades preexistentes enfrentan la posibilidad de tener que pagar primas mucho más altas a las que pagan otras personas, pese a las protecciones en el proyecto de ley y a que se agregaron 8.000 millones de dólares en un plazo de cinco años para ayudar a los estados a cubrir a las personas con elevados gastos médicos.

"Muchas personas con enfermedades preexistentes tendrán dificultades para conservar su cobertura porque simplemente no podrán pagarla”, dijo Larry Levitt, experto en seguros de gastos médicos para la Kaiser Family Foundation, una organización sin fines de lucro que se enfoca en el análisis de los problemas de salud que enfrenta el país.

TRUMP acusó el jueves al gobierno del presidente Barack Obama de haber prohibido que los pacientes de un hospital militar recibieran objetos religiosos de sus visitantes: “Los abusos estaban por todas partes. Sólo por dar un ejemplo, se les prohibió a las personas entregar o recibir artículos religiosos en un hospital militar en donde atienden a nuestras valientes tropas, y cuando éstas querían recibir esos objetos”, dijo en un evento ante líderes religiosos en el Rosedal de la Casa Blanca.

LOS HECHOS: Eso no fue lo que sucedió en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed, el hospital en cuestión. Una política mal redactada de 2011 de hecho parecía prohibir que se entregaran Biblias y otros artículos religiosos durante las visitas, pero las autoridades del hospital indicaron que esa nunca fue la intención y que nunca se puso en práctica. El objetivo era evitar que algunos grupos realizaran proselitismo con los pacientes, después de que algunos enfermos se quejaran de acoso.

TRUMP, al afirmar que el acuerdo presupuestal con el Congreso le otorga fondos para su muro en la frontera con México: “Estamos colocando muchas barreras nuevas en ciertas zonas. Vamos a destinar una tremenda cantidad de dinero para arreglar las estructuras existentes que tenemos, algunas de las cuales podremos retener en el futuro. Están en buen estado, pero debemos ponerlas de nuevo al más alto nivel. Eso es lo que haremos con este pago”, dijo el martes en el Rosedal durante una celebración con la Academia de la Fuerza Aérea por un trofeo de fútbol americano.

LOS HECHOS: El acuerdo para mantener al gobierno funcionando hasta septiembre no provee fondos para ningún cercado o muro nuevo a lo largo de los 3.218 kilómetros (2.000 millas) de frontera con México. El pacto sí proporciona 772 millones de dólares para seguridad fronteriza, dinero que se puede destinar a reparaciones de las cercas o las barreras contra vehículos que se extienden a lo largo de poco más de 1.040 kilómetros (650 millas) en Texas, Nuevo México, Arizona y California.

La mayoría de las cercas y barreras para vehículos existentes se construyeron durante el gobierno de George W. Bush como parte de la Ley de Cercas Seguras de 2006, aunque parte de la construcción se completó durante el mandato de Obama.

TRUMP acerca de no presionar a China etiquetándola como manipuladora de divisas, después de que en la campaña prometió que lo haría: “En cuanto fui elegido, ellos dejaron de hacerlo... Su moneda ya no ha estado en baja”, destacó en una entrevista con CBS del 30 de abril.

LOS HECHOS: Equivocado en ambas declaraciones. China dejó de devaluar de manera artificial al yuan a mediados de 2014, un año antes de que Trump iniciara su campaña presidencial, y no porque cediera a las amenazas de sanciones comerciales. Además, el yuan ha perdido valor desde que el mandatario llegó a la presidencia, en lugar de ganarlo, como afirmó Trump.

Un yuan débil ayuda a las exportaciones chinas debido a que son más baratas. Representa una desventaja para los productos estadounidenses y de otros países porque los hace más difíciles de adquirir en China.

