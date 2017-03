Astro de "Happy Endings" Adam Pally es arrestado por drogas

Associated Press

Associated Press

El vocero de la policía de Nueva York Thomas Antonetti dijo a The Associated Press que Pally fue arrestado la noche del martes en el barrio Hell's Kitchen de Manhattan. Enfrenta un cargo penal por posesión de cocaína y un cargo de posesión de marihuana. Deberá comparecer en la corte en junio. Un representante de Pally no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios hecha el jueves.