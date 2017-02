Assad: Tropas de EEUU son bienvenidas a combatir terrorismo

Durante una entrevista con Yahoo News, Bashar Assad afirmó que no ha tenido ningún tipo de comunicación —directa o indirecta— con el presidente Donald Trump o algún funcionario del nuevo gobierno de Estados Unidos.

Sin embargo, durante la entrevista, el mandatario sirio aparentemente abrió la puerta al nuevo presidente de Estados Unidos, al afirmar que recibe de buena forma la declaración de Trump de que su prioridad será combatir al terrorismo: una meta que Assad dijo compartir.

Sin embargo, el gobierno de Assad ha etiquetado como "terroristas" a toda oposición armada a su gobierno, incluso los rebeldes con respaldo estadounidense.

"Estamos de acuerdo sobre esta prioridad", dijo Assad sobre Trump. "Esa es nuestra postura en Siria, la prioridad es combatir al terrorismo".

La guerra civil siria de seis años de duración ha cobrado la vida de más de 300.000 personas y desplazado a la mitad de la población. El país está en ruinas y el caos ha permitido el levantamiento del grupo Estado Islámico, que durante una ofensiva en 2014 se apoderó de una tercera parte de Siria y la vecina Irak. La organización extremista, responsable de varios ataques letales en todo el mundo, declaró un califato islámico en el territorio que está bajo su control.

Assad también dijo a Yahoo News que su país daría la bienvenida a una "participación" estadounidense en la lucha contra el terrorismo, pero debe ser en cooperación con el gobierno sirio.

Los comentarios de Assad ignoraron a la coalición internacional que encabeza Estados Unidos y que ha lanzado ofensivas contra el Estado Islámico y la filial de Al Qaeda en Siria desde 2014. Estados Unidos también tienen asesores en Siria junto con los combatientes predominantemente curdos en el norte del país que luchan contra el Estado Islámico.

"Si quieren iniciar de manera genuina, como Estados Unidos, deben pasar por el gobierno sirio", dijo Assad. "Estamos aquí, somos sirios, dueños de este país como sirios, nadie más, nadie más lo entendería como nosotros".

"Por tanto, no puedes vencer al terrorismo sin la cooperación del pueblo y el gobierno", de Siria, añadió.

___

Los periodistas de The Associated Press Suzan Fraser en Ankara, Turquía y Vladimir Isachenkov in Moscú contribuyeron con este despacho