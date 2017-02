Así fue el regreso de Rafael Serrano a la televisión cubana tras su visita a Miami

Hace poco más de una semana, fueron publicadas fotos que confirmaban la visita a Miami del presentador del Noticiero Nacional de la Televisión Cubana, Rafael Serrano.

Serrano fue fotografiado, concretamente, en el aeropuerto de Fort Lauderdale, en Florida.

serrano I

Es obvio que cualquiera se va de vacaciones, y es de celebrar que en Cuba haya quienes cuenten con dinero propio para viajar al extranjero y/o con familiares que puedan costear un billete, además de un país que conceda visa turista, claro.

Sin embargo, en el caso particular de Rafael Serrano, no se puede negar que, por ser una de las voces más apegadas a la Revolución y al castrismo, resulta cuanto menos curiosa su visita al corazón de ese "Imperio" que sistemáticamente ha descrito con las peores palabras, y en su caso no sólo porque las lea de un telemprompter.

De ahí, por tanto, que acabe convirtiéndose en noticia algo que en principio no tendría por qué serlo: las vacaciones de un presentador de televisión.

Tras semanas ausente del NTV, Rafael Serrano ha vuelto al Noticiero Estelar de la Televisión Cubana, algo que se confirma en el intercambio que mantiene en este vídeo con su compañera de emisión.