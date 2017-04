La bomba fue arrojada en torno a las 19.32 horas (las 16.32 de la tarde en España) contra "túneles y personal" de Estado Islámico en la localidad de Achin (provincia de Nangarhar, en el este del país) desde un avión MC-130 comandado por un cuerpo de operaciones especiales de la Fuerza Aérea.

Embed

El comandante de las fuerzas de Estados Unidos en Afganistán, John Nicholson, ha defendido este viernes que la GBU-43 era «el arma adecuada para el objetivo adecuado» y ha recalcado que se tomaron «todas las precauciones posibles» para evitar víctimas civiles.

Nicholson ha asegurado durante una rueda de prensa en Kabul que la decisión de utilizar este artefacto fue puramente táctica. «Era el arma adecuada para el objetivo adecuado», ha esgrimido, en un intento por zanjar las especulaciones sobre una supuesta demostración de fuerza de Estados Unidos.

El Ejército afgano ha confirmado la muerte de 36 miembros de Estado Islámico, sin que por el momento exista constancia de muertos o heridos entre la población civil. «No tenemos pruebas de víctimas civiles ni ha habido informaciones al respecto», ha señalado Nicholson.

El comandante norteamericano ha defendido la importancia de combatir a Estado Islámico en Afganistán, donde ha cometido todo tipo de atrocidades. En este sentido, ha recordado que los milicianos leales a Abu Bakr al Baghdadi «han sacado a ancianos de sus casas en Nangarhar y los han decapitado delante de sus familias», al tiempo que también «han secuestrado a mujeres e hijas para obligarlas a casarse con milicianos».

Nicholson ha reiterado el «compromiso» de Estados Unidos con Afganistán «en esta lucha» y ha dicho que ambos gobiernos están «unidos» para «impedir que los terroristas establezcan feudos seguros» en el país, según declaraciones recogidas por el portal de noticias TOLO. "Trabajaremos codo con codo con nuestros socios afganos y utilizaremos todos los medios a nuestro alcance para eliminar la amenaza", ha añadido.

Por su parte, el portavoz del Ministerio de Defensa afgano, Dawlat Waziri, también se ha dirigido a los medios para dejar claro, entre otras cosas, que la utilización de la bomba no supone un peligro para la población local. Así, ha explicado que al no tener combustible nuclear no representa riesgo alguno para la agricultura o la salud. Waziri ha apostillado que la única amenaza que existe actualmente para la población de Nangarhar es la presencia de Estado Islámico y ha certificado que la bomba del miércoles causó importantes daños en la infraestructura de la organización terrorista.