ASCAP honra a Notorious B.I.G con Premio de los Fundadores

Notorious B.I.G, cuyo verdadero nombre era Christopher Wallace, nació en Nueva York y fue asesinado en 1997. Su madre Voletta Wallace, sus hijos y su viuda, la cantnte de R&B Faith Evans, recibirán el premio en su nombre.

El astro del hip hop brilló en la década de 1990 con álbumes como "Ready to Die" y "Life After Death". Entre sus éxitos se destacan "Juicy", ''Big Poppa", ''Stay With Me", ''Hypnotize" y "Mo Money Mo Problems".

"Biggie fue una leyenda en su propio tiempo y su legado perdura con su música”, dijo el presidente de ASCAP, Paul Williams. "Como todos los cantautores era un maestro de la narración, pero era el realismo de sus rimas lo que cautivaba a tantos”.

El mes pasado Evans lanzó un álbum en colaboración con Notorious B.I.G titulado "The King and I".

Jimmy Jam & Terry Lewis también serán reconocidos en la gala de ASCAP con el Premio Voz de la Música. El dúo de compositores galardonado con el Grammy, que será incorporado al Salón de la Fama de los Compositores este mes, se ha destacado por su trabajo con Janet Jackson. También ha creado éxitos para George Michael, Usher, Mariah Carey y Boyz II Men.

Entre otros artistas que han recibido el Premio de los Fundadores de ASCAP están Quincy Jones, Stevie Wonder, Carly Simon, Patti Smith y Paul McCartney.

En internet: https://www.ascap.com