Arrestan a pareja por molestias en vuelo a Los Angeles

El vuelo despegó a las 6:20 de la noche del miércoles pero regresó a las 7:35 del mismo día, dijo el portavoz del aeropuerto Patrick Hogan. Los tripulantes reportaron que la pareja estaba perturbando la tranquilidad y se rehusaba a seguir instrucciones, agregó. Reportes parciales de la policía, divulgados el jueves, no dan detalles de la naturaleza de la molestia. La policía del aeropuerto arrestó a la pareja, que fue interrogada por la policía y el FBI, dijo Hogan.

Reportes de la policía indican que Blake Adam Fleisig, de 35 años, de Los Angeles, fue multado por conducta indisciplinada que involucra una trifulca o pelea. Anna Christine Koosmann, de 36 años, de Edina, Minnesota, fue multada por conducta indisciplinada y obstrucción a la policía. Fleisig fue puesto en libertad el miércoles por la noche, pero Koosmann fue llevada a la Cárcel del Condado de Hennepin, donde permaneció hasta el jueves. Koosmann salió en libertad tras pagar una fianza de 78 dólares, según información de la cárcel, y debe de comparecer en corte el 13 de enero. Todos los cargos son delitos menores.

Un video grabado por un pasajero muestra a Fleisig teniendo un altercado con otro pasajero mientras funcionarios lo retiran del avión y a Koosmann maldiciendo a funcionarios que también la sacan.

Delta emitió un comunicado diciendo que los tripulantes "eligieron regresar a Minneapolis poco después de despegar cuando dos pasajeros rehusaron seguir las instrucciones de los tripulantes, se tornaron agresivos y crearon molestias en la cabina". El comunicado dice que la seguridad de los clientes y empleados es la principal prioridad de la aerolínea.

Fleisig ni Koosmann tienen números telefónicos públicos y un reportero de The Associated Press no los pudo ubicar para que comentaran sobre el asunto.

Hogan dijo que el reporte policial complete del incidente no está disponible porque los agentes siguen trabajando en la investigación.