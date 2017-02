Arrestan en EEUU a dreamer de origen mexicano

Agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, según siglas en inglés) arrestaron el viernes a Daniel Ramírez Medina, de 23 años de edad, en el área de Seattle pese a que gozaba tenía un permiso de trabajo y su proceso de deportación estaba suspendido conforme al plan Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), según documentos presentados en corte. El plan para los llamados "dreamers" fue creado tras una orden ejecutiva de Obama.

El portavoz del ICE Rose Richeson dijo en un comunicado que el dreamer dijo a agentes que era un pandillero y fue arrestado en base a estas declaraciones, por ser un "riesgo a la seguridad pública".

Mark Rosenbaum, uno de los abogados de Ramírez, dijo que su cliente niega "categóricamente ser parte de una pandilla" y que la declaración de Richeson es errónea.

"Mientras estuvo detenido, agente del ICE lo presionaron repetidamente para que admitiera falsamente que estaba afiliado (a una pandilla)", dijo al abogado.

Matt Adams, director legal del Proyecto Northwest para los Derechos de Inmigrantes, dijo a The Associated Press que Ramírez, quien llegó de México a los 7 años, tiene un trabajo, un hijo menor y no tiene antecedentes penales. Está detenido en Tacoma, Washington.

Adams dijo que Ramírez es el primer beneficiario de DACA, que él conoce, que ha sido arrestado.

"Esto parece completamente fuera de lugar. Ciertamente no hemos visto esto con nuestros otros cientos de clientes que también tienen estatus DACA", dijo Adams.

Los abogados de Ramírez alegan que el arresto viola su derecho constitucional para vivir y trabajar en este país sin temor de ser arrestado y deportado siempre y cuando cumpla con los requisitos de plan migratorio impulsado por el expresidente Obama.