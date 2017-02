Arkansas rechaza medida sobre santuario para inmigrantes

LITTLE ROCK, Arkansas, EE.UU. (AP) — Legisladores de Arkansas rechazaron el martes una propuesta para bloquear fondos a universidades y colegios comunitarios que no cooperan con las autoridades federales de inmigración, postura que difiere de otros estados republicanos que no ven bien a campus y ciudades que ofrecen santuario a inmigrantes sin autorización legal.