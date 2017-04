Arkansas luchará por celebrar ejecuciones pese a revés legal

El fallo judicial coronó una jornada caótica de batallas legales en cortes federales y estatales, donde Arkansas intentaba despejar los obstáculos para celebrar sus primeras ejecuciones desde 2005.

Davis ya había recibido una última cena de pollo frito, bollos de pan, judías, puré de papas y tarta de fresa, y los testigos se trasladaban a la cámara de ejecución cuando el Supremo anunció su decisión, apenas unos minutos antes de que la condena de muerte de Davis expirase a medianoche.

El preso fue condenado por la muerte en 1990 de Jane Daniel en Rogers, Arkansas. Daniel murió en su casa después de que Davis allanara la vivienda y disparase a la mujer con un revólver de calibre .44 que encontró en el lugar.

El gobernador del estado, Asa Hutchinson, había fijado un agresivo calendario de hasta ocho ejecuciones antes de finales de abril, cuando caduca la reserva que tiene el estado de uno de los fármacos claves para la inyección letal.

Davis y Bruce Ward iban a ser los primeros de la lista el lunes, pero Ward obtuvo una suspensión de la ejecución que el estado no apeló. Arkansas sí apeló una suspensión otorgada a Davis, pero el fallo del Supremo en el último momento aseguró que no entraría el lunes en la cámara.

Pese a los reveses, la secretaria de Justicia de Arkansas, Leslie Rutledge, dijo que el estado seguirá adelante con las otras ejecuciones previstas, incluidas las dos previstas para el jueves, de Ledell Lee y Stacey Johnson.

"Quedan cinco ejecuciones previstas sin nada que impida que ocurran, pero seguiré respondiendo a todos y cada uno de los obstáculos legales presentados por los presos", dijo Rutledge.

En un primer momento no fue posible contactar con los abogados de los reos tras la decisión del Supremo.

___

DeMillo informó desde Little Rock. Los periodistas de Associated Press Jill Bleed en Little Rock y Kelly P Kissel en Varner contribuyeron a este despacho.

___

Siga a Sean Murphy en Twitter en www.twitter.com/apseanmurphy y a Andrew DeMillo en www.twitter.com/ademillo .