Arkansas: Legisladores dicen no a albergue para inmigrantes

Personal del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos visitó este mes el lugar donde se encontraba un centro de capacitación —Ouachita Job Corps Center— en Royal para evaluar si puede servir de instalación segura para el alojamiento de inmigrantes con edad máxima de 17 años.

El recorrido por el lugar efectuado el 19 de diciembre suscitó la oposición del representante federal de Arkansas, Bruce Westerman, cuyo distrito incluye el condado Garland, así como de los senadores federales John Boozman y Tom Cotton.

Estos legisladores emitieron un comunicado conjunto en el que describieron el plan como "irresponsable y contrario a los deseos de los habitantes de Arkansas".

La agencia "es incapaz de proveer información elemental como quién puede residir en la instalación, de dónde provienen esos inmigrantes, o cuánto tiempo funcionará el albergue; es grande el posible riesgo para la seguridad pública", se dijo en el comunicado.

"Por esa razón exhortamos al Departamento de Salud y Servicios Humanos que suspenda de inmediato cualquier plan de utilizar esta instalación como albergue para inmigrantes".

El juez del condado Garland, Rick Davis, dijo que prevé una fuerte oposición al proyecto, y preguntó si serían verificadas las edades de los inmigrantes.

"No es que no seamos una comunidad comprensiva", declaró Davis. "Me parece que es muy distinto hablar de niños. Pero cuando se habla de adolescentes mayores hay incertidumbre en la seguridad de nuestra comunidad... Simplemente hay preocupación por el lugar de donde provengan".

El portavoz de la agencia, Toby Merkt, dijo al periódico Arkansas Democrat-Gazette (http://bit.ly/2ik9vIW ) que el gobierno estudia si el lugar es "conveniente" para que sea albergue de menores en el futuro. Merkt no precisó si había una fecha límite para anunciar una decisión.