Arizona: Deportan a mexicano padre soltero de tres hijos

Yennifer Sánchez dijo que su padre, Juan Carlos Fomperosa García, fue a reportarse el jueves con la oficina del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) en Phoenix y fue deportado al día siguiente. La joven de 23 años dijo que se quedó al cuidado de sus dos hermanos menores, incluyendo un joven que cumplió 17 años el día en que Fomperosa fue detenido. Todos los hijos de Fomperosa son ciudadanos estadounidenses.

El ICE dijo que Fomperosa ha sido deportado tres veces, fue condenado por un delito federal menor y tenía una orden de deportación.

"El ICE seguirá enfocándose en identificar y retirar a individuos con condenas penales que tienen órdenes finales de retiro emitidas por las cortes migratorias", dijo por medio de un comunicado la portavoz Yasmeen Pitts O'Keefe.

Defensores de los inmigrantes afirman que su caso es un ejemplo de las estrictas políticas del presidente Donald Trump en contra de los inmigrantes y que separan a las familias.

Sánchez dijo que su padre es un hombre de familia trabajador que cuida por sí solo de sus tres hijos. La familia dijo que llegó a Estados Unidos hace 19 años.

Registros de la corte federal muestran que en julio de 2015 se declaró culpable de intentar ingresar ilegalmente al país, un delito menor, tras intentar pasar por el cruce fronterizo en San Luis, Arizona, con documentos de alguien más. Fue sentenciado a 30 días en prisión.

"No es una de esas personas de las que escuchas en las noticias", dijo Sánchez en conferencia de prensa. "No es racista, no es narcotraficante, no es asesino. Mi padre es un hombre honesto y trabajador, un hombre de familia que quiere a todo aquel que conoce".

El caso es similar al de la mujer mexicana que fue deportada el mes pasado en medio de protestas por parte de activistas que aseguran que previamente se le había otorgado clemencia bajo las políticas del gobierno de Obama.

Sánchez dijo que no está segura de lo que pasará pero ella seguirá trabajando y sus hermanos seguirán en la escuela.

"Debemos ver cuál será nuestro siguiente paso. Esto surgió de improviso, no es algo para lo que estuviéramos preparados", declaró.