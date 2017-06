Argentina: protesta contra recorte pensiones por invalidez

“Hay muchas formas de discapacidad, la única peligrosa es la falta de corazón”, decía un cartel de cartulina amarilla con letras escritas a mano que sostenía Mara Loitano, quien escoltada por su hijo Lucas, con síndrome de down, participó de la manifestación en el Obelisco de la capital argentina.

La mujer contó que dejó de percibir la pensión el mes pasado sin previo aviso y que al reclamar las autoridades le informaron que no le correspondía porque su marido cobraba un salario de 16.000 pesos por su trabajo.

“Con ese dinero y la inflación que hay no llegamos a fin de mes”, explicó Loitano. “Lucas necesita la pensión para cubrir sus medicamentos y otras necesidades”. Argentina acumula una inflación del 10% en los primeros cinco meses del año.

Se estima que un millón de personas reciben esta ayuda del Estado.

Sentada en silla de ruedas y visiblemente emocionada, María Rosa Navo dice que sin la pensión que recibe por una paraplejia le resulta imposible costear medicaciones, pañales y una dieta de alimentos especial. “No puede estar haciéndole esto a la gente, es una injusticia. El gobierno no tiene corazón”, lamentó la mujer. “Hay chicos que están mucho peor que yo, que no pueden hablar, que no pueden mostrarse no pueden decir lo que sienten. Yo sí”.

Poco después de la marcha, el ministerio de Desarrollo Social, cartera que tiene a su cargo el desembolso de las pensiones, anunció que se restablecerán las pensiones de "todas aquellas personas que tienen discapacidad y que, por error de aplicación de criterio, pueden haberse quedado sin cobrar la pensión en este último cobro". Aunque aclaró revisará caso por caso.