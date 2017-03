Argentina: El fútbol sigue de paro y no se vislumbra arreglo

La llave para desactivar el paro convocado el viernes por Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA), el sindicato de los jugadores, es que los clubes cancelen las deudas. Pero para eso hace falta dinero, algo que escasea en la mayoría de las instituciones con sus arcas vacías y deudas de hasta cuatro meses a sus trabajadores.

El fútbol es el entretenimiento más popular entre los argentinos. Y a falta de fútbol oficial, simples partidos amistosos son seguidos al detalle por medios escritos, radiales y televisivos, como ocurrió este miércoles entre Independiente y Nueva Chicago, club este último de la segunda división.

El paro es otra derivación de la crisis del fútbol, que además tiene a su dirigencia dividida en lucha por el poder y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) intervenida la FIFA, que busca controlar el descalabro que hasta puso en peligro la presencia de la selección Albiceleste en la Copa América Centenario de Estados Unidos el año pasado.

En medio de un panorama desolador, para abonar las deudas los clubes dependen que la AFA le gire por lo menos 260 millones de pesos (16 millones de dólares) por la rescisión el viernes del contrato con el Estado para la televisación gratuita de los partidos. El convenio vencía en 2019.

Cuestiones legales y el hecho de que el lunes y martes no hubo actividad bancaria por ser feriado nacional, hacen que el Estado no haya girado ese dinero. Y si no hay dinero, el paro continúa tanto en la primera división como en las otras cuatro categorías.

Para peor, el conflicto parece agudizarse ya que el secretario general de FAA, Sergio Marchi, puso el fin de semana otra condición: "La plata no tiene que ir a los clubes sino que directamente la AFA se la tiene que dar a los jugadores en una cuenta bancaria".

"El dinero, cuando lo reciben los clubes, lo usan para pagar otras cosas, y el que menos plata termina recibiendo es el jugador", agregó Marchi en entrevista con TyC Sports.

El presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, recordó que todos los años sucede lo mismo con torneos que se inician o reinician con clubes con deudas con sus planteles, pero que rara vez se llegó al extremo de un paro tan sorpresivo.

"Justo ahora hacen un paro cuando está por volver el fútbol", dijo Angelici el martes a la prensa. "La idea es que le pelota vuelva a rodar, porque así es más fácil solucionar los problemas".

La última jornada de la liga de primera división en Argentina fue el 19 de diciembre y el torneo debería haberse reanudado principios de febrero.

Pero diversos problemas económicos retrasaron la continuación del certamen, en el que sólo se llevan disputados 14 de las 30 jornadas, con Boca como líder con tres puntos más que sus escoltas Newell's Old Boys y San Lorenzo.

Además de lidiar con el problema del paro, la AFA está analizando las ofertas de las tres empresas interesadas en adquirir los derechos audiovisuales de la liga argentina: las estadounidenses Fox/Turner y ESPN, así como la española MediaPro.

Los partidos de actual liga se seguirían viendo por Tv en forma gratuita hasta agosto, cuando arranque la Superliga que fue aprobada el viernes por una asamblea de la AFA. Similar a la de España, esa Superliga busca mejorar la situación económica de la AFA y de las instituciones ampliando el listado de auspiciantes, entre otras ideas.

El fútbol argentino entró en debacle institucional tras la muerte en julio de 2014 de Julio Grondona, quien manejó la AFA con extremo rigor durante 35 años, además de ser vicepresidente de la FIFA.

Intervenida por una comisión de la FIFA encabezada por el argentino Armando Pérez, la AFA tendría nuevo presidente en elecciones fijadas por los clubes para el 29 de marzo.

Las últimas elecciones en esa entidad terminaron en bochorno en diciembre de 2015, cuando fueron anuladas al contarse más votos que votantes.