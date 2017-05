Argentina: cura que investiga abusos testifica ante justicia

Simón, enviado por el papa Francisco para investigar la verosimilitud de las denuncias, negó días atrás en declaraciones a The Associated Press que la Iglesia quiera proteger a los curas Nicola Corradi y Horacio Corbacho y a la monja Kosaka Kumiko, detenidos por distintos abusos cometidos hace al menos diez años.

Además están arrestados los exempleados laicos del instituto José Luis Ojeda, Jorge Bordón y Armando Gómez.

“Si alguien me dice que yo fui a cubrir (a los acusados), además de ofender y no probar lo que está diciendo, yo tendría que ser procesado por no cumplir lo que la iglesia manda, que es la tolerancia cero”, señaló Simón, vicario judicial en el arzobispado de la provincia de Córdoba.

El sacerdote cuestionó que tuviera que declarar como testigo al señalar que no conocía bien las denuncias y que está en una “fase preliminar” de la pesquisa.

El vicario permanecerá la semana en Mendoza, 1.190 kilómetros al oeste de Buenos Aires, para procurar entrevistarse con las presuntas víctimas. En marzo visitó y habló con los curas detenidos.

“Si veo un solo hecho (de abuso) voy a informar y que proceda la santa sede”, agregó Simón. La máxima pena canónica para los abusos es la supresión del estado clerical.

El escándalo en el Provolo se destapó en 2016 cuando una adolescente denunció presuntos abusos sufridos cuando era una niña. A partir de entonces se sucedió una avalancha de denuncias en contra de Corbacho, de 55 años, Corradi, un cura italiano de 82 años que fue el único beneficiado con prisión domiciliaria, y los exempleados del centro.

En los últimos días también quedó bajo arresto Kumiko, acusada de haber facilitado y consentido las presuntas violaciones perpetradas por Corbacho y Corradi, quien ha sido denunciado por los mismos delitos en Italia.

Sergio Salinas, abogado querellante, dijo a la AP que Simón debería haber estado al tanto de los antecedentes de Corradi y “dónde estuvo la monja Kumiko” cuando estuvo prófuga un mes antes de entregarse a principios de mayo a la justicia mendocina.

Simón sostiene que no está entre sus responsabilidades “ocuparse” de Kumiko, porque “no es clérigo” y puntualizó que tiene “indicaciones expresas” de investigar a los sacerdotes. También señaló que la superiora de esa monja, de la Congregación de Hijas de María Santísima del Huerto, es la encargada de saber dónde están en todo momento las religiosas a su cargo.

El nombre de Corradi apareció en 2009 cuando decenas de sordos italianos del Instituto Antonio Próvolo de Verona dijeron haber sido abusados por una veintena de religiosos desde la década de 1950. La lista de abusadores fue publicada en internet y especificaba que el sacerdote italiano estaba en Argentina.

En 2012, la diócesis de Verona sancionó a cuatro de los 24 acusados, entre los que no estaba Corradi. En ningún caso hubo un proceso penal porque el delito había prescrito.

El nombre del cura volvió a aparecer en una carta dirigida al papa Francisco en octubre de 2014 en la que las víctimas italianas le hacían notar que Corradi estaba en Argentina desde los años ochenta. Sin embargo, éste permaneció dirigiendo el instituto para sordos en Mendoza hasta que a fines de 2016 el centro fue cerrado por las denuncias.