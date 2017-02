Argentina: crecen los feminicidios en 2016

La Casa del Encuentro, una asociación civil dedicada a la lucha contra la violencia de género y la trata de personas, alertó que desde su primer relevamiento en 2008 hasta el año pasado fueron asesinadas un total de 2.384 mujeres, lo cual equivale en promedio a un feminicidio cada 30 horas.

El récord se produjo en 2013 con 295 feminicidios. El año pasado se registraron cuatro asesinatos de mujeres más que en 2015.

Si bien las cifras no son las más altas de la región, se han mantenido estables e incluso en ascenso, lo cual evidencia que las multitudinarias movilizaciones callejeras de mujeres en los últimos dos años así como el compromiso de medidas urgentes asumido por las autoridades no resultaron suficientes hasta el momento para contrarrestar el flagelo.

Al respecto, La Casa del Encuentro indicó que sólo 28 del total de víctimas en 2016 había denunciado a su victimario previamente por violencia. "Las víctimas no confían en que se las va a proteger, no confían en la justicia y no hacen la denuncia", afirmó Ada Beatriz Rico, titular de la asociación.

El estudio también reveló que 242 menores quedaron huérfanos de madre en 2016.

La Casa del Encuentro y otras organizaciones impulsan en el Congreso un proyecto para que el Estado brinde asistencia económica a los hijos de víctimas y que el victimario pierda la responsabilidad parental apenas sea condenado.

La Casa del Encuentro y el Observatorio de la violencia doméstica, dependiente de la Corte Suprema de Justicia y que se basa sólo en hechos denunciados, son por el momento las dos únicas fuentes estadísticas de este fenómeno en el país.