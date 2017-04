Argentina: buscan remover juez que liberó a violador

El cadáver de García, que permaneció desaparecida varios días, fue hallado el sábado, horas después del arresto de Wagner.

"Esperemos que el juez dé un paso al costado", dijo Garavano a medios de prensa al señalar que un sector de la justicia parece "mirar más a los victimarios y se olvida de las víctimas".

Wagner supuestamente fue beneficiado con la libertad condicional por buena conducta, a pesar de que informes penitenciarios recomendaban lo contrario.

El propio presidente Mauricio Macri exigió la víspera que el magistrado renuncie a su cargo. "Tiene que entender la dimensión del poder que él tiene y que es para ayudar a la comunidad y no para sostener caprichos ideológicos", dijo.

El gobierno sostiene que Rossi, quien es Juez de Ejecución de Penas y se encarga de controlar el cumplimiento de las condenas de los reclusos en distintas localidades de la provincia de Entre Ríos, debería ser sometido a un juicio político si no renuncia. Legisladores buscan por su parte la destitución del magistrado.

"La renuncia es una decisión personal. Si no, hay varios pedidos (de juicio político). Tenemos que aprender que cuando tomamos decisiones equivocadas y traen consecuencias, tenemos que hacernos cargo", sostuvo el ministro Garavano.

Rossi no se ha pronunciado públicamente. The Associated Press intentó comunicarse con el magistrado en el juzgado sin éxito.

Miles de personas se manifestaron el sábado en distintas localidades para pedir justicia por los feminicidios, que en Argentina van en aumento. "Por Micaela y por todas las víctimas de la violencia de género, exigimos respuestas del sistema judicial que sigue amparando a violadores, abusadores, pedófilos", rezó la convocatoria lanzada por el colectivo #NiUnaMenos. García participaba activamente en este tipo de protestas.

Informes del sistema penitenciario de la provincia de Entre Ríos habían desaconsejado que Wagner, quien había recibido una condena leve, fuera beneficiado con la libertad condicional.

Nicolás Mattiauda, senador de Entre Ríos y quien pidió juicio político contra Rossi ante un jurado de enjuiciamiento de magistrados provincial, dijo a la prensa que "hubo una gran irresponsabilidad por parte del juez" pero especificó que "falló todo el sistema de justicia, el sistema carcelario, que está colapsado y esto hace que a veces los jueces anticipen una liberación".

Mattiauda también advirtió "que los distintos informes técnicos que habían realizado el Equipo Técnico Criminológico, el Consejo Correccional de la Unidad Penal donde estaba alojado Wagner y el Equipo Interdisciplinario del Juzgado de Ejecución de Penas eran negativos y aconsejaban su permanencia en prisión".

El diputado nacional Alejandro Grandinetti, del opositor Frente Renovador, exhortó al senado a que trate con celeridad la iniciativa aprobada en la cámara de diputados en noviembre, que busca endurecer el régimen de cumplimiento de condenas.

El proyecto contempla "un itinerario obligatorio que limita las excarcelaciones e insta a los jueces a considerar el historial criminal completo del imputado; el historial psicológico, médico, psiquiátrico y de violencia de género en el fuero de familia y/o cualquier otro fuero donde lo tuviere, así como la recomendación del fiscal interviniente, de la parte querellante y del servicio penitenciario", señaló Grandinetti en un comunicado.