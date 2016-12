Argentina: Boca cierra año con Colón; ¿se despide Tevez?

Tevez, de 32 años, puso en duda su continuidad en Boca entre otras razones porque ha recibido una tentadora propuesta del Shanghai Shenhua de China por 40 millones de dólares al año, según reportes de prensa, aunque también adujo cierto hastío con el exigente fútbol argentino.

"Estoy sufriendo mucho, no caigo. No me imagino irme", declaró el "Apache" el jueves en entrevista con el canal TyC Sports. Pero luego admitió que "no es fácil estar en Boca...la posibilidad de disfrute es muy corta, la amargura que uno tiene cuando las cosas no van bien es tan grande y tan pesada que uno se tiene que replantear un montón de cosas".

La posible partida del delantero ha eclipsado el momento dulce que viven los boquenses tras vencer 4-2 a su clásico rival River Plate el último domingo, victoria que además los dejó como únicos punteros del certamen con 28 unidades.

Consultado sobre el recibimiento que le aguarda el domingo en la Bombonera, Tevez aseveró que "uno sabe lo que se viene. Estoy preparado, pero cuando llegue el momento se va a hacer difícil. Sé que cada vez que entro a la cancha o toco la pelota la gente de Boca me da todo su amor. Pero es como vengo diciendo, la decisión es muy personal y debo estar con la cabeza fría para pensar si le hago bien al club así como estoy".

En un comentario que sonó a resignación, el presidente del club, Daniel Angelici, manifestó que la transferencia de Tevez al Shanghai Shenhua "le puede servir a Boca para entrar al mercado chino".

"A futuro va a tener siempre la puerta abierta para volver, como pasa con todos los ídolos del club", dijo Angelici en rueda de prensa.

En la víspera, el técnico Guillermo Barros Schelotto adelantó que "prefiero hablar con él después de Colón... él sabe que lo queremos". Y aventuró que "el afecto de la gente de Boca para un jugador como Tevez va a estar. Imagino a la gente muy contenta, con mucho cariño, por el triunfo del domingo pasado" ante River, en un clásico que tuvo al delantero como máxima figura con dos goles.

El conjunto millonario, por su parte, quedó malherido por la derrota, que lo relegó a la undécima posición con 19 puntos.

El equipo de Marcelo Gallardo jugará el jueves la final de la Copa Argentina contra Rosario Central para luego visitar el domingo a Olimpo por el torneo local.

Estudiantes, el escolta de Boca con 27 puntos y que hasta un par de fechas atrás miraba a todos desde arriba con varios cuerpos de ventaja, buscará recuperarse de tres partidos sin triunfos cuando reciba el sábado a Defensa y Justicia.

San Lorenzo (27 pts.) se medirá el domingo ante el último campeón Lanús (25), que se ha puesto en carrera por el título con cinco triunfos al hilo.

Tras disputarse la fecha, el fútbol argentino entrará en receso hasta febrero cuando se juegue la segunda ronda del certamen de 30 equipos.

Otros partidos: Huracán-Talleres, Godoy Cruz-Gimnasia (viernes); Sarmiento-Aldosivi, Unión-Racing, Independiente-Banfield, Atlético Rafaela-Patronato (sábado); Belgrado-Rosario Central, Arsenal-Vélez, Newell*s-San Martín de San Juan (domingo); Tigre-Atlético Tucumán y Quilmes-Temperley (lunes).