Arena devuelve la calma a EEUU tras la era Klinsmann

“Aún no perdemos este año con Bruce al mando de la selección”, declaró el martes presidente de la Federación Estadounidense de Fútbol, Sunil Gulati, al día siguientes del empate 1-1 contra México en el estadio Azteca. “Lo que sea que nos tiene en esta situación, las circunstancias o la armonía que ha propiciado un cambio, eso es positivo, y no cabe duda que Bruce se merece mucho crédito”.

Arena, de 65 años, de edad, dirigió a la selección nacional entre 1998-2006, guiando a Estados Unidos a los cuartos de final en el Mundial de 2002, su mejor actuación desde el primer torneo en 1930.

Klinsmann fue despedido tras la derrota de local 2-1 ante México y el humillante fiasco 4-0 en Costa Rica. La recuperación en las eliminatorias con Arena se puso en marcha con la victoria 6-0 ante Honduras y un empate 1-1 de visita Panamá. Se prosiguió con un triunfo de local 2-0 contra Trinidad y Tobago, más el empate contra México — apenas el tercer punto que los estadounidenses sacan del Azteca.

“No voy a comparar la actual situación con las previas. No me parece que sea apropiado. Pero pienso que es evidente que el equipo ha respondido a lo que Bruce ha puesto énfasis y que busca aplicar, y eso es lo que esperábamos”, comentó Gulati. “Creo que es un cúmulo de detalles y no solo un elemento”.

A la salida del estadio Nacional en San José, Costa Rica, el año pasado, el capitán estadounidense Michael Bradley planteó que el equipo necesitaba replantearse su funcionamiento y que había que actuar con más urgencias.

En un túnel del Azteca la noche del domingo, Bradley diagnosticó lo que estaba mal.

“Fue una combinación de muchos aspectos que estaban a la deriva al final del año pasado, y creo que Bruce ha hecho un excelente trabajo de tomar las riendas y de a poco ha logrado ir levantando el nivel en todo”, señaló. “Y es obvio que una parte esencial se concentra en la solidaridad de este equipo y la certeza de que tenemos un buen grupo de jugadores, que tenemos una buena selección, que no es una cuestión de salir a la cancha con la idea de que todo saldrá bien por pura casualidad”.

En cuanto a la alineación, los principales cambios de Arena han sido darle la titularidad al lateral izquierdo Jorge Villafaña, menospreciado por Klinsmann, y contar otra vez con el volante Darlington Nagbe, descartado por el ex técnico tras haberse rehusado a participar de una concentración previo a una serie de amistosos en octubre.

México lidera el hexagonal con 14 puntos, seguido por Costa Rica y Estados Unidos (ocho cada uno), Panamá (seis), Honduras (cuatro) y Trinidad y Tobago (tres). Los tres primeros se clasifican directamente al Mundial de Rusia 2018, y el cuarto se medirá contra el quinto de Asia.

La sexta fecha se completa el martes, con Costa Rica de local contra Trinidad y Panamá haciendo lo propio ante Honduras.

Cuando se reanuden las eliminatorias, Estados Unidos recibirá a Costa Rica el 1 de septiembre, posiblemente en Harrison, Nueva Jersey, y, cuatro días después, visitará a Honduras. Su campaña en el hexagonal culminará el 6 de octubre contra Panamá en Orlando, Florida; y en Trinidad, el 10 de octubre.