AP VERIFICA: Tuits de Trump vs. testimonio del FBI

Fue casi un intercambio en tiempo real ocurrido el lunes, que viró hasta volver a su punto inicial como un gato tratando de morderse la cola.

TUIT DE TRUMP: "La NSA y el FBI dicen al Congreso que Rusia no influyó en el proceso electoral".

LOS HECHOS: Comey ni el otro funcionario que testificó, el director de la Agencia de Seguridad Nacional Mike Rogers, dieron tales garantías. No llegaron a ninguna conclusión sobre si Rusia influyó las elecciones con éxito o no.

COMEY (Cuando se le preguntó sobre el tuit mientras estaba testificando): "Lo siento, no he estado siguiendo a nadie en Twitter mientras he estado sentado aquí".

Luego prosiguió: "No hemos formulado ninguna opinión, no tenemos punto de vista, no tenemos información sobre ningún efecto potencial porque es algo que nunca hemos indagado".

Sin embargo, confirmó que el FBI está investigando si es que Rusia trató de moldear la elección y cómo lo habría hecho, investigación que dice incluye cualquier coordinación potencial entre asociados de la campaña de Trump y el gobierno de Rusia.

TUIT DE TRUMP: "El director del FBI Comey se rehúsa a negar que él informó al presidente Obama sobre llamadas hechas por Michael Flynn a Rusia."

LOS HECHOS: "Se rehúsa a negar" es correcto, pero quizás engañoso.

Durante la audiencia, Comey se rehusó a negar cualquier afirmación que mencionara a Flynn o a otras personas, explicando que el FBI no está en el negocio de corregir ni verificar tales informes.

Flynn ayudó a Trump en su campaña, luego fue nombrado asesor de seguridad nacional y fue despedido luego que se descubrió que engañó a altos miembros del gobierno sobre sus contactos con altos diplomáticos rusos en Estados Unidos.

TUIT DE TRUMP: "El director del FBI Comey dice que el ex director de inteligencia Clapper 'está en lo correcto' al decir que no hay evidencias de conspiración entre Rusia y la campaña de Trump".

LOS HECHOS: Trump deja afuera un detalle importante en su tuit sobre el ex director de inteligencia nacional, James Clapper.

Comey acepta que no hay evidencia de conspiración en un informe preparado por la comunidad de inteligencia estadounidense bajo Clapper, pero eso es diferente a decir que tal evidencia no ha sido descubierta.

El informe del 6 de enero no aborda la interrogante de contactos entre asociados de Trump y Rusia. En vez de esto, se enfoca en las acciones de Rusia, vía operaciones cibernéticas y propaganda, para tratar de favorecer las probabilidades de elección de Trump y desfavorecer las de Hillary Clinton.

Clapper ciertamente dijo que no había visto evidencia de conspiración al momento que dejó su puesto. Pero actualizó ese comentario el lunes. Su portavoz Shawn Turner dijo a través de un comunicado que Clapper "no puede hablar con certeza sobre espionaje o evidencias que podrían haber sido descubiertas desde la juramentación, el 20 de enero".

COMEY (Cuando se le preguntó si es que tenía conocimiento de conspiración entre asociados de Trump y Rusia, más allá de los hallazgos del informe): "No es algo sobre lo que puedo comentar".

ROGERS: "De la misma manera, no voy a hacer comentarios sobre las conclusiones de una investigación pendiente".