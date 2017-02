AP VERIFICA: Trump habla de "frontera abierta"

LA REALIDAD: Su afirmación sobre una frontera abierta es falsa. El número de arrestos por cruces fronterizos ilegales — la mejor manera de medir cuántas personas tratan de cruzar ilegalmente — sigue a su nivel más bajo en 40 años. El gobierno federal durante las presidencias de George W. Bush y Barack Obama amplió aproximadamente al doble la cantidad de agentes de la Patrulla Fronteriza en el último decenio.

Además, el número de personas expulsadas del país desde que Trump asumió la presidencia el 20 de enero no ha sido publicado. No hay evidencia que respalde su afirmación el jueves de que se están expulsando a inmigrantes ilegalmente en el país a una tasa "que nadie ha visto antes". Las deportaciones fueron numerosas bajo Obama.

En enero, 16.643 personas fueron deportadas, una baja respecto a las 20.395 de diciembre, pero similar a las cifras mensuales a inicios del 2015 y el 2016.

Este mes, funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional dijeron que 680 personas fueron arrestadas en una operación de una semana para encontrar y detener a inmigrantes delincuentes que viven ilegalmente en Estados Unidos. Tres cuartas partes de esas personas habían sido condenadas de delitos, dijo el secretario de Seguridad Nacional John Kelly. El resto no. El gobierno no ha dado información sobre quiénes fueron arrestados en esa redada, por lo que es imposible determinar cuántos pandilleros o narcotraficantes estaban en ese grupo. No estaba claro además cuántas de esas "malas personas" han sido deportadas.

Esa redada fue planeada antes que Trump asumió la presidencia y ha sido descrita alternativamente como una operación de rutina y un indicio de su promesa de combatir duramente la inmigración ilegal. Operaciones similares durante el gobierno de Obama arrojaron miles de arrestos.

