AP VERIFICA: ¿Qué ocurre con promesas sanitarias de Trump?

A continuación, un vistazo a las declaraciones de Trump y su equipo frente a las estimaciones de la Oficina de Asuntos Presupuestarios del Congreso (CBO por sus siglas en inglés):

___

TRUMP: "Vamos a tener seguro para todos. Había una filosofía en algunos círculos de que si no se puede pagar por él, no se tiene. Esto no es lo que va a suceder con nosotros" — The Washington Post, 15 de enero.

CBO: Estima que la nueva norma dejará 14 millones de asegurado menos el primer año y 24 millones menos para 2026. La razón: Primas más altas. Además, el requisito de tener un seguro habrá desaparecido. Y Medicaid cambiaría, con los estados retirando la ampliación de las condiciones para beneficiarse del programa y recortando el gasto por afiliado.

___

TRUMP: Las personas cubiertas por la ley "pueden esperar tener una gran atención sanitaria. Será de una forma mucho más simplificada. Mucho menos costosa y mucho mejor (...) cifras más bajas, deducibles mucho más bajos".

CBO: Apunta que el copago en el mercado individual, incluyendo los deducibles, "tenderá a ser más alto que los previstos en la ley actual". Los subsidios de copago se terminarán en 2020, "incrementando significativamente el costo de los seguros (privados) para muchos asociados de ingresos bajos".

___

TRUMP, en una reunión de gobierno el lunes: "Obamacare, de pronto, en la últimas dos semanas, está logrando una falsa imagen de que quizás está bien. No está bien, es un desastre y la gente entiende que es un fracaso y está implosionando. Y si lo dejamos ir otro año más, implosionará totalmente".

CBO: No según el punto de vista de los expertos presupuestarios. Describieron el mercado de pólizas individuales de la ley sanitaria de Obama como "estable". Y seguirá siendo estable con la norma de sustitución propuesta por el partido republicano, agregó.

___

TOM PRICE, secretario de Salud: "Creo firmemente que nadie estará peor económicamente en el proceso que estamos atravesando" — "Meet the Press" de NBC, 12 de marzo.

CBO: Habrá perdedores y vencedores, señalan los analistas. Generalmente, la gente mayor afrontará costos más altos porque la legislación permitirá que las aseguradoras les cobren hasta cinco veces más por primas que pueden aplicar a jóvenes. En la actualidad, solo pueden cobrar hasta tres veces más. El argumento de fondo, según los analistas, sería "reducir sustancialmente las primas para adultos jóvenes y aumentarlas sustancialmente en personas más mayores".

___

MICK MULVANEY, director de presupuestos de Trump: "Realmente, no creo que los costos suban" — "This Week" de ABC, el 12 de marzo.

CBO: Estima que los costos si subirán, al menos durante unos años. Los analistas sostienen que las primas medias en el mercado de seguros privados subirán en 2018 y 2019 entre el 15 y el 20% con respecto a la ley actual, y después comenzarán a bajar. Para 2026, de media, las primas podrían ser un 10% menores frente a la norma vigente. La razón: Las aseguradoras podrán eliminar el requisito actual de ofrecer planes que cubran un porcentaje establecido del costo de ciertos beneficios.

___

El periodista de The Associated Press Ricardo Alonso-Zaldívar contribuyó a este despacho.

___

