AP VERIFICA: Prostitución infantil no es legal en California

La historia publicada por theredelephants.com tiene como titular "Demócratas en California Legalizan Prostitución Infantil". Esa y otras historias similares compartidas por otros medios conservadores se basan en una columna falsa escrita por un legislador estatal republicano para el Washington Examiner en oposición a la propuesta de ley 1322 en el Senado californiano.

El asambleísta republicano Travis Allen escribió que "a partir del 1 de enero, la prostitución por menores será legal en California. Sí, como lo leen". Allen repitió su aseveración en una presentación subsiguiente en Fox News.

La medida, que fue firmada por el gobernador Jerry Brown en septiembre y se convirtió en ley el 1 de enero, despenaliza la comisión de prostitución para los menores. Los menores no pueden ser arrestados por el acto, pero pueden ser colocados bajo custodia temporal. Es un esfuerzo para frenar la criminalización de niños explotados sexualmente. Los partidarios argumentaron que los niños no deben ser acusados del delito, toda vez que como menores no son capaces de consentir legalmente al acto sexual.

Buscar un acto sexual con un menor sigue siendo un delito en California, al igual que arreglar un a to sexual con un menor.