AP VERIFICA: Ex agente no escribió libro sobre Obama

La noticia falsa afirma que un ex agente de nombre Paul Horner publicó sus acusaciones en un libro llamado "The Black House" ("La Casa Negra"). El artículo también incluye una entrevista que realizó el ex agente con un supuesto analista político de NBC News, de nombre Tom Downey.

NBC News confirmó que nadie con el nombre de Tom Downey ha trabajado como analista político en la empresa. El portavoz del Servicio Secreto, Joe Casey, afirma que los registros que datan de 1990, revelan que nunca ha habido un agente de nombre Paul Horner. Y no se pudo encontrar el libro a la venta en ningún comercio al por menor.

Un hombre llamado Paul Horner se ha identificado a sí mismo como el creador de varios de los sitios que publicaron el reporte, incluyendo newsexaminer.net.