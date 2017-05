AP FOTOS: publicidad contrasta con pobreza en camino de Perú

A veces los autos deportivos de quienes se dirigen a toda velocidad hasta las playas privadas del sur de Lima se cruzan con otros peruanos que van o vienen caminando por la carretera. Alejandro Sánchez, que huyó de la guerra interna hace 30 años en su natal Ayacucho, es uno de ellos y diariamente se desplaza ocho kilómetros vendiendo helados para ganar hasta seis dólares por jornada.

Sánchez tiene la piel cobriza como la mayoría de peruanos de los Andes y vive en una barriada limeña que lleva el nombre del héroe local, Túpac Amaru. Para él las playas de lujo a las que se dirigen los autos que lo rebasan en la carretera no forman parte de su realidad. Por eso, cuando se le pregunta si podría ir hacia allá, junta las manos y responde: "con suerte puedo juntar el dinero para pagar la comida y los servicios de mi casa".

Como en otros países de Latinoamérica, algunas vallas publicitarias de Perú muestran con frecuencia a personajes de piel clara en este país donde el 93% no se considera blanco, según una encuesta nacional publicada en abril por el Instituto de Opinión Pública de la Pontificia Universidad Católica de Perú (PUCP).

Wilfredo Ardito, catedrático de Derecho en la PUCP y estudioso del racismo, dijo a The Associated Press que la publicidad del país "muestra un mundo ideal de felicidad donde todos son blancos y todos los que no son blancos desaparecen". Añadió que la publicidad vial rumbo a las playas del sur de Lima "no se hace pensando en la gente pobre que vive cerca y la ve todos los días, sino en las personas que transitan en los vehículos que pasan".

En aquellos anuncios no aparece más que uno que otro latino y un hombre de color.

Las decenas de pueblos ubicados antes de llegar a la playa limeña de Asia viven en medio del frecuente acoso de grupos criminales. Una de esas aldeas tiene a su alcalde preso desde abril tras ser detenido por más de 800 policías por integrar un clan criminal de sicarios, registradores públicos y empresarios que arrebatan terrenos para luego revenderlos. Los pobladores, muchos de ellos provenientes de los Andes, además lidian desde hace tres décadas con falta de agua potable, malos servicios públicos de salud y educación.

El presidente Pedro Pablo Kuczynski, un exbanquero de Wall Street de 78 años, dijo hace poco que para el fin de su gobierno en 2021 Perú tendrá la prioridad de ingresar a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), que incluye a las naciones más ricas e igualitarias del mundo.