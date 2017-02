Andrew Puzder renuncia a nominación a secretario de Trabajo

"Si bien no estaré trabajando en el gabinete, apoyo completamente al presidente y a su equipo altamente calificado", dijo el ejecutivo de la industria de comida rápida en un comunicado enviado a The Associated Press.

Puzder agregó que estaba "honrado de haber sido considerado por el presidente Donald Trump para dirigir el Departamento de Trabajo y encaminar a los trabajadores estadounidenses y negocios rumbo a una prosperidad sostenible".

La audiencia de confirmación de Puzder estaba programada para el jueves. Pero algunos republicanos habían dicho que les preocupaba que durante cinco años no hubiera pagado impuestos por una ex ama de llaves que vivía en el país de manera ilegal.

Puzder es director general de CKE Restaurants Inc.