Anderson y Cerveceros vencen 2-1 a Mets

¿Quién había visto algo así?

“Yo no, evidentemente”, dijo Sogard.

Por lo menos, la jugada no tuvo consecuencias graves para Nueva York. Sogard siguió vivo en su turno al bate, pero conectó un roletazo para una doble matanza que puso fin al cuarto inning.

En cambio, la clave del triunfo de Milwaukee fue Anderson (4-1). Permitió tres hits, otorgó un boleto y ponchó a siete. Corey Kneber lanzó la novena y se apuntó su cuarto rescate.

Milwaukee ganó los dos últimos partidos en Citi Field para dividir la serie de cuatro partidos.

Los Cerveceros ganaban ya por 2-0 cuando llegó el percance con el bat boy, quien retiraba del terreno un banquillo metálico y trató de eludir a Flores cuando se percató de que perseguía el globo de foul. Pero el choque fue inevitable, y la pelota cayó al terreno.

Originalmente, los umpires marcaron interferencia y out para Sogard. Luego, revirtieron la decisión.

“No puedo disgustarme con él. Trató de quitarse del camino, pero se dirigió al lugar equivocado”, dijo Flores en referencia al chico. “Yo tenía esa pelota”.

El manager de los Mets, Terry Collins, no tomó la situación con tanta filosofía. Discutió airadamente con el umpire Fieldin Culbreth, quien lo expulsó.

Según el reglamento oficial de las mayores, se presenta una interferencia no intencional _que no deriva en out_ si el bat boy, los guardias de seguridad u otra persona con autorización para estar en el terreno se interpone accidentalmente en la trayectoria de un pelotero.

Pese a la derrota, Flores se alegró de que el incidente no pasara a mayores. El venezolano se llevó un ligero golpe con el banquillo.

“Estoy seguro de que luego hablaremos de esto y nos reiremos. Lo bueno es que nadie se lastimó en ese inning”, indicó.

Zach Wheeler (3-3) cargó con la derrota.

Por los Cerveceros, el venezolano Orlando Arcia de 1-0, y sus compatriotas Hernán Pérez de 4-3, con una remolcada, y Jesús Aguilar de 1-0. El dominicano Domingo Santana 4-2, con una anotada, y su compatriota Jonathan Villar de 3-1.

Por los Mets, los dominicanos José Reyes de 4-0 y Juan Lagares de 1-0. El venezolano Flores de 3-1, con un jonrón, una remolcada y una anotada.