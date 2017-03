Análisis: Trump tiene problemas para reformar el Obamacare

WASHINGTON (AP) — La capacidad de persuasión de Donald Trump —quien escribió el best seller "The Art of the Deal" (El arte de hacer negocios)— está frente a una prueba de fuego: su iniciativa para derogar la reforma de salud de su antecesor en la Casa Blanca, que el viernes estaba siendo votada por examinada por la cámara baja.