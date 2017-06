Análisis: May paga alto precio por su apuesta electoral

LONDRES (AP) — En la enciclopedia de las torpezas políticas, la decisión de Theresa May de convocar a elecciones anticipadas para reforzar su mandato para el Brexit figurará entre las más memorables... e innecesarias. Dos meses atrás, la primera ministra británica contaba con una amplia mayoría en el Parlamento y varios años para cumplir con el mandato de su partido. No tenía por qué arriesgar su posición y había dicho antes que no era necesario convocar a elecciones.