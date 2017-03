Amy Schumer abandona película de Barbie

Variety reportó que la comediante abandonó el proyecto de una película con actores reales basada en la muñeca de Mattell por problemas con su agenda. La revista señaló que la película comenzaría a filmarse el 23 de junio pero Schumer debe hacer una larga gira promocional de su comedia "Snatched", la cual se estrena en mayo. También comenzará a filmar pronto "She Came to Me" con Steve Carrell.