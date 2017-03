Amigo de Dylann Roof irá 2 años a prisión por mentir al FBI

Meek dijo que él pensó que su amigo sólo fanfarroneaba, pero se dio cuenta de que no era así la siguiente semana, cuando se reportó el tiroteo en la iglesia AME Emanuel. Pero en vez de llamar a las autoridades, Meek convenció a otro amigo de no ir con la policía y darles el nombre de Dylann Roof. Y luego mintió al FBI sobre su conversación con Roof.

Por esos delitos graves, Meek, de 22 años, fue sentenciado el martes a más de dos años de prisión.

La sentencia la dio el mismo juez federal que presidió el juicio de Roof, que terminó en enero, cuando el autodeclarado supremacista blanco fue sentenciado a la pena de muerte por masacrar a nueve personas negras mientras oraban con la cabeza inclinada durante una noche de estudio bíblico, el miércoles 17 de junio del 2015.

Contrario a Roof, Meek mostró remordimiento por sus delitos.

"Estoy muy, muy arrepentido. Se acabó con muchas vidas hermosas", dijo Meek, leyendo un mensaje.

Meek lloró al decirle al juez que temía sufrir represalias en la prisión: "No sé si saldré vivo de la prisión. Tengo miedo".

La sentencia de 27 meses de prisión que le dio el juez federal Richard Gergel fue la pena mínima bajo la directriz federal de sentencias. El gobierno quería una sentencia más dura para hacer de Meek un ejemplo y porque él hubiera podido haber evitado la masacre. Ninguno de los familiares de las víctimas habló en corte.

A través de un acuerdo con la fiscalía, Meek se declaró culpable de encubrir un delito y mentir al FBI.

A Meek no se le presentaron cargos por no avisar a la policía sobre el ataque inminente, dado que eso no es un delito bajo la ley federal. En vez de eso, se le presentaron cargos por evitar que un amigo llamara a la policía para reportar a Roof como sospechoso inmediatamente después de la masacre.

___

Siga a Jeffrey Collins en http://twitter.com/JSCollinsAP