América y Cruz Azul se enfrentan en momentos críticos

Las Águilas, que atraviesan su peor torneo desde el Clausura de 2011, tienen siete puntos y se ubican en el 14to puesto de la clasificación, mientras que la "Máquina" no gana desde la primera fecha y con sus seis puntos se ubica 16ta. entre los 18 equipos de la máxima categoría.

América, además, viene de perder ante Chivas en el clásico del fútbol mexicano.

"No podemos quedarnos en el piso lamentándonos porque sería peor, lo hablamos y debemos revertir esta situación", dijo el delantero colombiano del América, Carlos Darwin Quintero. "Tenemos un gran plantel, y por qué no pensar que podemos clasificar (a la liguilla)".

América no se pierde una liguilla desde el Apertura de 2011.

Cruz Azul suma cinco torneos en fila sin clasificar. Para colmo, está en la parte baja de la tabla de porcentajes que define al equipo que descenderá al finalizar la temporada y la presión va en aumento para su entrenador, el español Paco Jémez.

"Lo que tenemos que ser conscientes, es que aquí nos estamos jugado nuestro trabajo todos", dijo Jémez, quien llegó esta temporada al banquillo. "Si yo realmente soy el problema, no hace falta ni que me echen, agarro las maletas y me regreso a mi casa. Pero tampoco hay que renunciar al problema, es una situación que tenemos que arreglar con trabajo y con tranquilidad".

América llega al partido del sábado en el estadio Azteca con una racha de cuatro partidos sin revés ante Cruz Azul.

Ese mismo día, Pumas tratará de quebrar una racha de tres partidos sin triunfos cuando visite a un Querétaro que ha mostrado progresos con su nuevo entrenador Jaime Lozano.

A pesar del bache, los universitarios acumulan 11 puntos y se ubican séptimos de la clasificación.

Querétaro, que rozaba la parte baja de la tabla con Víctor Manuel Vucetich, acumula tres partidos sin revés con Lozano y ya es noveno con nueve puntos.

Para el domingo, un inspirado Chivas, que ha ganado tres de sus últimos cuatro partidos y no pierde desde la cuarta fecha, buscará mantener su momento ascendente cuando visite a Chiapas.

El Guadalajara acumula 14 puntos, dos menos que el líder Toluca y es segundo de la tabla.

"Chivas hoy es protagonista por sus acciones, porque los jugadores quieren y porque están respetando la camiseta con tanta historia que llevan puesta, es un adelanto que hemos tenido en año y medio que llevamos", dijo el entrenador del "Rebaño Sagrado", Matías Almeyda.

En otros partidos: Atlas-León, Pachuca-Veracruz, Toluca-Puebla y Santos-Necaxa.