NUEVA YORK (AP) — El gigante del internet Amazon anunció el viernes la compra de la cadena de supermercados Whole Foods en una transacción valuada en 13.700 millones de dólares, para crecer hacia el área de comestibles.

Amazon compra cadena de supermercados Whole Foods

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Amazon.com Inc. pagará 42 dólares por acción de Whole Foods Market Inc., incluyendo deudas. Quiere decir que le pagó un 18% por encima del precio de cierre del jueves.