Always Dreaming llega con buena racha al Preakness

Si puede repetir ese dominio el sábado en el Preakness dependerá de que haya tenido un buen viaje, las tácticas de sus nueve oponentes y un poco de suerte. Always Dreming es el favorito (paga 4 por 5) bajo la monta del jockey puertorriqueño John Velázquez.

“Always Dreaming no ha tenido que superar muchos obstáculos”, dijo Corey Lanerie, quien montará a Looking At Lee, segundo en el Derby. “Quizás sea así de bueno y no tenga problemas. Pero uno nunca sabe”.

Después de tres días consecutivos de calor, el pronóstico para el sábado es de una temperatura más templada y cielos nublados.

Por supuesto, la meta de Always Dreaming es conquistar la Triple Corona, una gesta que American Pharoah logró hace dos años al convertirse en el primer caballo en 37 años que gana el Derby, el Preakness y el Belmont.

“He estado en muchas carreras, y he perdido muchas carreras, así que sé que uno no puede confiarse demasiado”, dijo el entrenador Todd Pletcher. “Pero sí me siento muy bien por su desempeño”.

El potro largará desde el cuarto carril en el Preakness. Al lado tendrá a Classic Empire, el campeón dosañero del año pasado y que terminó cuarto en el Derby tras tener algunos problemas en el arranque.

“Tenemos incluso más respeto por Always Dreaming”, dijo el entrenador de Classic Empire, Mark Casse. “Creo que será más difícil de vencer de lo que creíamos antes del Derby”.

Como campeón del Derby, Always Dreaming tendrá la atención de todos, en un grupo más pequeño de caballos y en una distancia más corta que hace dos semanas.

“Creo que nos van a tener en la mira”, señaló Pletcher. “Estamos concentrados en tener una buena salida y dejar que corra un poco hasta la poco hasta la primera curva”.

Ni Velázquez ni Pletcher han ganado el Preakness. El jinete puertorriqueño lo ha corrido siete veces, y su mejor resultado fue un segundo puesto en 2011 con el ganador del Derby, Animal Kingdom. Pletcher ha participado en ocho ocasiones, y su mejor resultado fue tercero en 2000 con Impeachment.