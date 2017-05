Always Dreaming cumple al ganar el Derby de Kentucky

Juntos, lucieron imbatibles en una tarde fresca y lluviosa el sábado en Churchill Downs.

Con un 9-2 en las apuestas, Always Dreaming logró que por quinto año consecutivo un favorito del Derby se llevara la carrera, la racha más larga desde la década de 1970.

Always Dreaming recorrió las 1,25 millas en un tiempo de 2:03.59 y fue seguido en la meta por un par de improbables: Lookin At Lee (33-1) y Battle of Midway (40-1).