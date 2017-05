Alex Cuba desnuda su música para hacernos sentir

“En este disco yo totalmente he arribado a un lugar donde confío en mis canciones, donde disfruto que la gente escuche realmente la canción casi al desnudo”, dijo el cantautor cubano a The Associated Press en una entrevista telefónica reciente desde Canadá, donde reside. “Me he llenado de esa confianza en este disco partiendo del punto de vista de que las canciones me pidieron eso. Las canciones tenían eso yo diría que impreso en ellas mismas desde el momento que comencé a grabar los demos, hasta que llegué al estudio. Fue algo que noté inmediatamente”.