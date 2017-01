Alemania detiene prófugo buscado en Brasil por evasión

El portavoz del fiscal Joachim Ettenhofer dijo a The Associated Press que no estaban claros los detalles de los delitos del sospechoso en Brasil, pero dijo que tras su arresto en Alemania las autoridades brasileñas informaron a oficiales en Múnich que ya había expirado el estatuto de limitaciones y tuvieron que liberarlo.

El hombre, identificado solo como un individuo de 60 años ahora de ciudadanía italiana, fue aprehendido el jueves, reportó la agencia dpa el viernes.

Al parecer el sospechoso iba rumbo a Estados Unidos pero regresó a Italia debido a problemas con su pasaporte. Iba camino a Venecia vía Múnich cuando fue detenido.

La revista Focus reportó que él supuestamente sacó ilegalmente 820 millones de dólares de Brasil y el país emitió desde 2004 una orden internacional de arresto en su contra.

Ettenhofer dijo que no estaba claro por qué el hombre regresó a Italia.