Alcalde de Río decide no dar clases en Columbia

El ayuntamiento confirmó a The Associated Press que Paes ya no dará clases en la Escuela de Asuntos Públicos e Internacionales de Columbia.

"Hubo un cambio de planes", dijo la oficina de Paes en un comunicado. "Se tomó la decisión porque el alcalde quiere tener flexibilidad para ir y venir desde Estados Unidos, lo que no sería posible si está dando clases. Eso lo ataría con muchas obligaciones allí".

Columbia, que anunció el nombramiento el mes pasado, sólo dijo que Paes "pospondrá la residencia que tenía planificada en SIPA (la escuela de asuntos públicos e internacionales)". La universidad rehusó dar más detalles.

Al anunciar la residencia de un año el mes pasado, Columbia indicó que una fundación privada pagaría por la residencia del alcalde.

Paes fue una de las figuras claves para que Río organizara los Juegos Olímpicos este año, aunque su reputación se ha visto afectada desde que un juez congeló sus cuentas este mes mientras la fiscalía investiga acusaciones de que otorgó beneficios tributarios indebidos al desarrollador del campo de golf olímpico.

Paes termina su mandato a fin de año.