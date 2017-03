Alcalde de Hialeah fustiga a Comisión de Ética de Miami por evento sobre negocios en Cuba

El alcalde de Hialeah, Carlos Hernández, pasó una mala noche el miércoles.

En una conferencia de prensa el jueves, Hernández dijo que no pudo conciliar el sueño por el “dolor” y “la ofensa” que le causa el hecho de que la Comisión de Ética y Confianza Pública de Miami-Dade, patrocine un evento en el que se discutirán los desafíos legales y éticos de hacer negocios en Cuba.

“Esto no me ha dejado ni dormir....Es doloroso y es bochornoso para mi y cientos de cubanos que pagamos nuestros impuestos para mantener esta junta, que organicen un evento que solo beneficie a un grupito de abogados y empresarios. Y que no tiene nada que ver con la libertad y la democracia de Cuba”, dijo el alcalde.

Pero parece que representantes de la Comisión no creen en el insomnio de Hernández. En una declaración enviada a el Nuevo Herald Joseph Centorino, director de esa entidad, dijo que las críticas del alcalde eran “una artimaña barata” que atenta contra los valores democráticos americanos.