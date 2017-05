Alabado rockero Chris Cornell se suicida a los 52 años

"No hay información adicional de momento", agregó la oficina del condado de Wayne.

El deceso de Cornell anonadó a su familia y a sus seguidores incondicionales, antes quienes acababa de cantar horas antes durante un concierto en Detroit. La actual gira de Soundgarden comenzó a fines de abril y estaba prevista hasta el 27 de mayo.

Cornell fue un líder del movimiento grunge con la exitosa banda de Seattle Soundgarden, pero también tuvo éxito fuera de la agrupación, con proyectos que incluyeron Audioslave, Temple of the Dog y álbumes en solitario.

Era ampliamente respetado en la industria de la música, y además de tener una voz potente y memorable, fue un habilidoso compositor. Incluso colaboró en películas como “Casino Royal” (2006) de James Bond, con el tema central, y con "The Keeper" para el filme "Machine Gun Preacher" (2011), por la que recibió una nominación a los Globos de Oro.

"Para crear la intimidad de una interpretación acústica tiene que haber historias reales. Tienen que ser en cierto modo reales y tener un comienzo, un medio y un final. Eso siempre es un reto en tres minutos y medio o cuatro — poder hacer eso, poder hacerlo directamente", dijo Cornell sobre la composición en una entrevista con The Associated Press en el 2015.

Cornell, quien creció en Seattle, dijo que comenzó a consumir drogas a los 13 años y que a los 15 lo expulsaron de la escuela.

"Pasé de ser un consumidor de drogas diario a los 13 a tener malas experiencias con las drogas y dejarlas a los 14 y entonces no tener ningún amigo hasta los 16", dijo a Rolling Stone en 1994. "Hubo dos años en los que estaba más o menos agorafóbico y no lidié con nadie, no hablé con nadie, no tuve ningún amigo. Todos los amigos que tenía todavía estaban hechos polvo con las drogas y eran personas con las que realmente no tenía nada en común".

Pero a los 16 se interesó en serio por la música y aprendió a tocar batería mientras trabajaba como un ayudante de mozo y lavaplatos.

"Esa fue la época más dura de mi vida", dijo a Rolling Stone.

Con el tiempo llegó a ganar el Grammy con Soundgarden, formado en 1984 en una floreciente escena musical de Seattle de la que también emergieron Nirvana, Pearl Jam y Alice in Chains.

"Hay algo de Seattle, siempre ha sido una ciudad rockera. Cuando era niño no me daba cuenta de que Seattle tuviera un foco tanto más rockero y de guitarra eléctrica que otras ciudades", dijo Cornell a la AP en el 2011.

Tras varios éxitos la banda se metió en el mercado mainstream con "Superunknown", su álbum de 1994 que lanzó cinco sencillos, les mereció dos premios Grammy y vendió más de 5 millones de copias en Estados Unidos.

El grupo, formado por Cornell, el guitarrista Kim Thayil y el bajista Hiro Yamamoto, se desintegró en 1997.

En el 2001, Cornell se unió a Audioslave, un supergrupo que incluyó a los antiguos miembros de Rage Against the Machine Tom Morello, Brad Wilk y Tim Commerford. La banda lanzó tres discos en seis años y también dio un concierto calificado como el primero de rock al aire libre de una banda estadounidense en Cuba, aunque algunos artistas cubanos lo han disputado.

Audioslave se separó en el 2007, pero Cornell y Soundgarden se reunieron en el 2010 y lanzaron el sexto álbum de estudio de la agrupación, "King Animal", en el 2012.

Cornell también colaboró con miembros de lo que se convertiría en Pearl Jam para formar Temple of the Dog, que produjo un disco homónimo en 1991 en homenaje a su amigo Andrew Wood, el exvocalista de Mother Love Bone. En el 2011, Cornell figuró en el noveno puesto en una lista de Rolling Stone de los mejores cantantes de todos los tiempos, seleccionados por sus lectores.

Lanzó varios discos como solista, y Nielsen Music dijo que como miembro de bandas y en solitario vendió casi 15 millones de discos y 8,8 millones de canciones digitales en Estados Unidos.

Su primera producción en solitario, "Euphoria Morning" de 1999, fue un disco oscuro que originalmente iba a titularse "Euphoria Mourning".

"Fue un álbum bastante oscuro líricamente y bastante deprimente. Estaba pasando por un momento muy difícil en mi vida: mi banda ya no estaba junta, mi matrimonio se estaba desmoronando y yo estaba lidiando con eso bebiendo demasiado, lo que acarrea sus propios problemas, particularmente con la depresión", dijo a Rolling Stone en el 2015.

Cornell hizo referencias a la muerte, y al suicidio, en una entrevista en el 2007 con la AP en la que habló de "No Such Thing", un tema de su segundo álbum como solista, "Carry On".

"La línea 'nada como la nada' viene del concepto de que los humanos no tenemos realmente una línea plana hasta que estamos muertos. Si no llevamos una vida feliz y productiva, estamos llevando probablemente una vida infeliz no productiva. Si una persona no tiene suficiente comida, de hecho tiene hambre. Si no tiene suficiente dinero no es que no tenga dinero, tiene algo llamado pobreza. ... Todo esto me vino a la cabeza mientras trataba de imaginar por qué alguien cometería, por ejemplo, un ataque suicida".

La industria de la música lloró su deceso en internet. Elton John tuiteó: "En shock y triste por la súbita muerte de @chriscornell. Un gran cantante, compositor y el hombre más agradable".

KEXP, una popular estación de radio independiente en Seattle, le rindió homenaje la mañana del jueves. La estación tocó solo canciones de Soundgarden, las otras bandas de Cornell y sus discos en solitario, así como de artistas que grabaron versiones de su material y de quienes lo influenciaron.

"El hijo de Seattle, Chris Cornell, ha muerto", dijo el DJ John Richards a sus escuchas.

