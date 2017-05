Al menos 15 expulsados de Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas por motivos políticos

Unas 15 personas han sido expulsadas de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas, según dijo a Radio Martí la exprofesora auxiliar de ese centro de estudios, Dalila Rogríguez, incluida en la reciente purga.

En entrevista con el programa "Cuba al día", Rodríguez dijo que la cifra fue dada a conocer por el rector de esa universidad en "conversatorios" convocados en todas la facultades en las últimas semanas.

Comentó que durante los encuentros, el funcionario ha explicado las razones que llevaron a tomar la medida caso por caso.

"El dato que él (rector Andrés Castro Alegría ) ha manejado con el claustro de profesores universitario es que en los últimos meses se han expulsado a 15 personas de la Universidad”, dijo Rodríguez.

"Todas las expulsiones han sido por motivos políticos y las reuniones han sido para explicar los motivos por los que han expulsado a cada una de esas personas", agregó.

Rodríguez, de 33 años y profesora auxiliar durante más de una década, fue expulsada en abril pasado.

Al hacer firme la expulsión, autoridades educacionales alegaron que tiene una actitud "antisocial" y por tanto fue vista como una mala influencia para sus alumnos.

Esta joven ha reiterado, no obstante, que no es disidente y apeló la sentencia sin que hasta ahora tenga respuesta.

Su único vínculo con los grupos defensores de derechos humanos en Cuba llega a través de su padre Leonardo Rodríguez, opositor afiliado al Instituto Patmos, una organización que defiende los derechos religiosos en Cuba.

Entre los expulsados están estudiantes, instructores y adiestrados, dijo Rodríguez. En las reuniones el rector ha dicho que se trata de "contrarrevolucionarios".

"Han lacerado mi moral"

Rodríguez dijo incluso que pese a que su proceso de apelación no ha concluido, el rector de la universidad ha esbozado ante sus excolegas los supuestos motivos para expulsarla.

“Sobre mi ha manifestado que soy una antisocial en mi cuadra (...) En uno de los conversatorios dijo que en mi casa había hasta fama de un incendio de un cañaveral", explicó

Se trata, -explicó-, de una difamación debido a que a su padre trataron de inculparlo de ese delito pero "quedó demostrado" que no tenía nada que ver con ese hecho. Incluso, agregó, otra persona está en la cárcel por ese hecho.

"Aquí a la cuadra tuvieron que venir para decir que mi papá no tenía nada que ver con eso (...) Y ahora el rector está usando eso que está demostrado que no fue mi papá para manchar también mi imagen”, dijo.

La joven explicó que es cristiana desde los 13 años y lamentó que no le han dado la oportunidad de defenderse. Incluso dijo que hasta le prohibieron reclamar ante el sindicado por ser "contrarrevolucionaria".

"Todo es a mi espaldas. Al diálogo le tienen mucho temor porque no me han dado nunca la posibilidad de defenderme, nunca me han dado la posibilidad de ver en primer lugar cuáles son los hechos. No tienen hechos para mostrar que yo soy una antisocial porque eso no es real", agregó.

A Rodríguez le han prohibido volver a la universidad.

“Imagínese cómo me puedo sentir si han ido más allá de una expulsión, han lacerado mi moral (...) siempre me he ocupado de cuidar mi testimonio, ahora que venga una persona inescrupulosa a decir en todas las facultades de la universidad que yo soy una persona antisocial, sin pruebas", dijo.

"Lo que me queda es dar a conocer lo que me ha ocurrido para que la gente sepa la verdad (...) no me pienso quedar callada, ojalá algún periodista dentro de mi país se hubiera interesado en mi caso", concluyó.

Después de Rodríguez, fue expulsada de la misma universidad la estudiante de primer año de periodismo Karla María Pérez, de 18 años, debido a su militancia en el grupo opositor Somos +, que lidera Eliécer Ávila. Esta joven viajó recientemente a Costa Rica para continuar sus estudios.